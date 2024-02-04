Мовсар Евлоев: «Нравится вам это или нет, скоро я стану непобежденным чемпионом UFC»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) уверен, что в скором времени станет непобежденным и неоспоримым чемпионом.

«Самые большие достижения моих прошлых соперников — это проигрыш мне, Диего Лопес — яркий тому пример. 18-0. Нравится вам это или нет, скоро я стану непобежденным, неоспоримым чемпионом в полулегком весе, Иншаллах», — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.