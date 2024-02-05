Ренато Мойкано: «Макгрегор — я твой фанат. Раньше я тебя ненавидел»

13-й номер рейтинга UFC в легком весе Ренато Мойкано (18-5) признался, что уважает экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Макгрегор — я твой фанат... раньше я тебя ненавидел, но ты изменил игру. Я уважаю тебя», — написал бразилец в соцсети X.

Мойкано победил Дрю Добера (27-13) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США.