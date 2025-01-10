Адриано Мартинс — о бое Махачев — Царукян: «Я помогал Арману и надеюсь, что он выиграет»

Бразильский боец Адриано Мартинс в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

— Ваш прогноз на бой?

— Не знаю, не знаю. Я помогал Арману и надеюсь, что он выиграет этот бой. Не знаю, что произойдет, но я за Армана, — сказал Мартинс «СЭ».

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) . Их первая встреча, состоявшаяся в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.