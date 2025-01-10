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Адриано Мартинс — о бое Махачев — Царукян: «Я помогал Арману и надеюсь, что он выиграет»

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Бразильский боец Адриано Мартинс в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

— Ваш прогноз на бой?

— Не знаю, не знаю. Я помогал Арману и надеюсь, что он выиграет этот бой. Не знаю, что произойдет, но я за Армана, — сказал Мартинс «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). Их первая встреча, состоявшаяся в апреле 2019 года, закончилась победой Махачева единогласным решением судей.

В соглавном событии вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) проведет титульный поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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