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Ислам Махачев — Арман Царукян 2: когда пройдет бой и во сколько реванш на UFC 311

Реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна пройдет в турнире UFC 311 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Реванш россиян Ислама Махачева и Армана Царукяна пройдет в турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Вечер ММА состоится на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало титульного боя около 8.00 по московскому времени. Также в соглавном событии ивента состоится еще один чемпионский поединок — между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили. Этот бой ожидается в 7.30 мск.

Трансляцию UFC 311 в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Основной кард будет доступен бесплатно на «Матч ТВ».

Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в турнире UFC Fight Night 20 апреля 2019 года. Тогда Ислам победил единогласным решением судей.

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UFC 311
Арман Царукян
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