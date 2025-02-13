Махачев: «На 100 процентов уверен, что у меня большой шанс завоевать третий пояс»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что уже определился с дальнейшим развитием своей карьеры.

«Нужен второй пояс! Что нужно для этого? Надо тренироваться. Это моя мотивация на данный момент, потому что у меня же есть этот пояс уже. Голод не один и тот же, когда ты с поясом и когда ты без пояса. Надо быть голодным, надо стараться быть голодным», — цитирует Махачева matchtv.ru.

Российский боец добавил, что не собирается останавливаться в случае завоевания второго чемпионского пояса в UFC.

«Третий пояс? Почему бы и нет. Со стопроцентной уверенностью это говорю: у меня есть большой шанс завоевать третий пояс. Если у кого-то он есть, то у меня», — сказал Махачев.

В истории UFC никогда не было бойца, который бы одновременно удерживал три чемпионских пояса. В истории ММА такое удавалось лишь россиянину Анатолию Малыхину, который в марте 2024 года стал тройным чемпионом ONE.

Чемпионом UFC в полусреднем весе является американец Белал Мухаммад, обладателем пояса в среднем весе — южноафриканец Дрикус дю Плесси.