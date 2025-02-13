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Махачев: «С Хабибом постреляли три-четыре утки. Чисто на сковородку»

Руслан Минаев
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото соцсети

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как проводит свободное время. Россиянин увлекается охотой и мотоциклами.

«С Хабибом мы были на охоте, по уткам стреляли. Кто победил? Хабиб первый или второй раз стрелял, он больше снимал нас на видео. Так, чисто на сковородку постреляли три-четыре штуки», — цитирует Махачева matchtv.ru.

Ислам Махачев.Махачев хочет через пару-тройку боев уходить, а зря. С его борьбой он может бить топов до 38-40 лет

33-летний россиянин провел за карьеру 28 поединков: 27 побед (18 досрочных) и 1 поражение.

В последнем бою Махачев победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом на турнире UFC 311, который прошел в ночь на 19 января 2025 года.

Источник: matchtv.ru
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Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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