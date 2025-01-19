Ислам Махачев превзошел показатель Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в титульных боях UFC

Российский боец Ислам Махачев превзошел показатель Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в титульных боях UFC.

Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США). Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC. На счету Хабиба — три успешные защиты.

Теперь в активе 33-летнего бойца 27 побед в карьере при одном поражении. На счету Мойкано 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

В соглавном поединке турнира еще один россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением судей уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили.