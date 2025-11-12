Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: дата и время начала боя UFC 322

Российский боец Ислам Махачев проведет бой в полусреднем весе против австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало боя Махачев — Делла Маддалена ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 04:00 мск), а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

34-летний Махачев в ММА провел 28 боев, в которых одержал 27 побед и потерпел одно поражение. На счету 29-летнего Деллы Маддалены профессиональный рекорд — 17-2.