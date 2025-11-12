Бокс/ММА
Сегодня, 19:05

Кияшко о бое Махачева с Маддаленой: «Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Ислама»

Дарик Агаларов

Известный тренер по ММА и кикбоксингу Тарас Кияшко поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Новая весовая категория для Ислама — это всегда непросто. Там чуть другие ребята. Хочется верить в его мастерство и опыт. Ислам сам по себе не маленький, хочется верить, что все получится. Соперник очень серьезный, имеющий хорошую ударную технику. Борется Маддалена тоже неплохо. Про Ислама и говорить нечего, он во всех аспектах хорош и силен. Естественно, ставлю на Ислама и буду болеть за него, но бой будет непростой. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Махачева. Все будет зависеть от подготовки. Пусть у нас тоже появится чемпион в двух весовых категориях», — сказал Кияшко «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» и станет главным событием турнира UFC 322.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC
