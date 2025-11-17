Бокс/ММА
Сегодня, 14:33

Пимблетт: «Махачев не выглядел как легковес, дерущийся с полусредневесом»

Анастасия Пилипенко

Шестой номер в рейтинге легкого веса UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Деллой Маддаленой на UFC 322.

«Ислам выглядел иначе сразу, как только они оказались в октагоне. Когда я увидел их габариты, то подумал: да, Ислам сможет возить его в партере. Я думал, что Джек окажется слишком большим для него, но Ислам не выглядел как легковес, дерущийся с полусредневесом», — сказал Пимблетт в видео на своей странице в социальных сетях.

34-летний Махачев победил 29-летнего Деллу Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой российского бойца решением судей. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.

UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
