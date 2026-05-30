Сергей Павлович — Таллисон Тейшейра: прямая трансляция боя UFC начнется в 15.30 мск

Российский боец Сергей Павлович и бразилец Таллисон Тейшейра проведут поединок в тяжелом весе на UFC Fight Night 277 в субботу, 30 мая. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Гэлакси Арена» в Макао (Китай). Бой ожидается около 15.30 по московскому времени.

ММА UFC: Павлович — Тейшейра

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. Турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно). Также следить за вечером ММА можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала) с 13.45 мск.

У 34-летнего Павловича в профессиональной карьере — 23 боя, из которых 20 побед и три поражения. Последний бой россиянин провел 23 августа 2025 года на UFC Fight Night 257. Тогда Сергей победил доминиканца Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.

26-летний Тейшейра в ММА провел девять боев (восемь побед и одно поражение). В предыдущий раз выходил в октагон 31 января 2026-го на UFC 325. Тогда Таллисон победил австралийца Тайя Туиваса единогласным решением судей.