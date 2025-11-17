Бокс/ММА
Сегодня, 14:43

Пьеха назвал Махачева величайшим российским бойцом UFC

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

«Для меня Махачев — любимый боец за всю историю, что я смотрю UFC. Волновался, потому что новый вес. Могли быть какие-то неожиданности. Не осталось никаких вопросов насчет борьбы и даже ударки. Испытал радость и гордость, когда проснулся. Классно, я очень доволен! Махачева можно назвать величайшим российским бойцом UFC», — сказал Пьеха «СЭ».

На UFC 322 Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
  • Gordon

    Ещё одно "авторитетное мнение" подвалило. Впрочем, если этот у него любимый, да ещё и "российский", то неудивительно, что фонограмщик )

    17.11.2025

  • Dzhentelmen Udachi

    Не,ну если САМ Пьеха (Дубовицкий) сказал,то это да..

    17.11.2025

  • ToLkUnet

    Был бы любимый, не спал бы

    17.11.2025

  • xfox

    Эдиты,Миша ,к пьехе!

    17.11.2025

    Takayama

