Пьеха назвал Махачева величайшим российским бойцом UFC

Российский певец Стас Пьеха в разговоре с «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

«Для меня Махачев — любимый боец за всю историю, что я смотрю UFC. Волновался, потому что новый вес. Могли быть какие-то неожиданности. Не осталось никаких вопросов насчет борьбы и даже ударки. Испытал радость и гордость, когда проснулся. Классно, я очень доволен! Махачева можно назвать величайшим российским бойцом UFC», — сказал Пьеха «СЭ».

На UFC 322 Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.