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Сегодня, 10:12

Нганну дал прогноз на бой Джонса и Миочича

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) считает, что люди недооценивают экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Мой прогноз на этот бой — 50 на 50, — сказал Нганну журналистам после открытой тренировки. — Я дважды дрался с Миочичем и знаю, что он очень хорош. С виду Стипе так не выглядит, но я знаю, какой он крутой, я знаю, насколько он хорош».

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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