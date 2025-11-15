Бокс/ММА
Сегодня, 16:00

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: трансляция боя UFC 322 начнется ориентировочно в 8.00 мск 16 ноября

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена проведут поединок на UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена разыграют пояс чемпиона полусреднего дивизиона в главном событии турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Во сколько смотреть бой Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена

UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало поединка Махачева и Маддалены — ориентировочно в 8.00 по московскому времени (советуем подключится к трансляции на полчаса раньше).

34-летний Махачев — бывший чемпион промоушена в легком весе (c 4 успешными защитами). В своем профессиональном рекорде Ислам имеет 27 побед при 1 поражении.

29-летний Маддалена — чемпион UFC в полусреднем весе. В профессиональной карьере Джек Делла одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.

Где и как смотреть бой Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена

Трансляцию всего турнира UFC 322 проведут онлайн-сервис UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец». Начало прямого эфира с ранних прелимов — в 2.00 мск 16 ноября.

Трансляция главного и предварительного кардов на бесплатной основе пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало — в 4.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 322. Изучать результат боя Махачев — Маддалена вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

В соглавном событии UFC 322 бойцы женского наилегчайшего веса киргизка Валентина Шевченко и китаянка Вэйли Чжан также сойдутся в титульном поединке.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
