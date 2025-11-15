Уиттакер считает, что Маддалена победит Махачева на UFC 322

Боец UFC Роберт Уиттакер прокомментировал титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой.

«Я ставлю на Джека. У него есть интуиция, мужество и решимость сопротивляться тейкдаунам, с которыми Ислам пойдет вперед, а в стойке Джек просто лучше. Делла Маддалена умеет обороняться. С точки зрения мастерства, думаю, у обоих есть сильные стороны. Мне не кажется, что у кого-то есть явный перевес. У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо. Джеку нечего терять, а Исламу — есть. Он сейчас самый желанный соперник в UFC», — приводит слова Уиттакера MMArcade Podcast.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

