Турнир UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начнется шоу с ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 4.00 мск, основной — в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 4.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).