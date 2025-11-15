Бокс/ММА
Сегодня, 18:00

Махачев — Делла Маддалена и Шевченко — Чжан: во сколько начало и где смотреть трансляцию боев UFC 322

Турнир UFC 322 пройдет в Нью-Йорке 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начнется шоу с ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 4.00 мск, основной — в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (с 4.00 мск), платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
