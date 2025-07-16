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16 июля 2025, 19:51

Роман Копылов: «Пусть меня запомнят за красивые бои»

Россиянин из UFC высказался против треш-тока

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал о своем отношении к треш-току и провоцированию оппонентов. 34-летний спортсмен подчеркнул, что не собирается никого унижать или задевать.

«Я и в России когда выступал, всегда действовал по принципу «меньше слов, больше дел». Пусть меня запомнят за красивые бои», — приводит Sport24 слова Копылова.

19 июля Копылов проведет поединок против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 318 в Нью-Орлеане.

Макс Холлоуэй vs&nbsp;Дастин Порье, Роман Копылов vs&nbsp;Паоло Коста.UFC 318: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
ММА UFC: Коста — Копылов

Источник: sport24.ru
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Роман Копылов
UFC
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