Роман Копылов: «Пусть меня запомнят за красивые бои»

Россиянин из UFC высказался против треш-тока

Российский боец UFC Роман Копылов рассказал о своем отношении к треш-току и провоцированию оппонентов. 34-летний спортсмен подчеркнул, что не собирается никого унижать или задевать.

«Я и в России когда выступал, всегда действовал по принципу «меньше слов, больше дел». Пусть меня запомнят за красивые бои», — приводит Sport24 слова Копылова.

19 июля Копылов проведет поединок против бразильца Пауло Косты на турнире UFC 318 в Нью-Орлеане.

ММА UFC: Коста — Копылов