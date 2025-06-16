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Дарья Железнякова — Мелисса Муллинс: статистика бойцов и результаты последнего боя соперников по турниру UFC в Баку

Дарья Железнякова и Мелисса Муллинс проведут поединок на UFC Fight Night 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарья Железнякова.
Фото соцсети

Россиянка Дарья Железнякова и британка Мелисса Муллинс проведут поединок в легчайшем весе в рамках турнира UFC Fight Night в ночь с 21 на 22 июня. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан). Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

ММА UFC: Железнякова — Муллинс

29-летняя Железнякова в ММА провела 11 боев, в которых одержала 9 побед и потерпела 2 поражения. Ее рост — 175 см, размах рук — 173 см. Последний раз российская спортсменка выходила в октагон в августе 2024 года, тогда Дарья проиграла аргентинке Айлин Перез (сдача).

33-летняя Муллинс имеет профессиональный рекорд — 7 побед и 1 поражение. Ее рост — 170 см, размах рук — 173 см. В предыдущем поединке, который состоялся в ноябре 2024-го, британка нокаутировала польку Клаудию Сигулу.

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Дарья Железнякова
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