Алексеева проиграла Сигуле на UFC on ABC 8 в Баку
Россиянка Ирина Алексеева потерпела поражение от Клаудии Сигулы из Польши в поединке в легчайшем весе на турнире UFC on ABC 8 в Баку.
Польская спортсменка победила в этом бою единогласным решением судей.
34-летняя Алексеева потерпела третье поражение в карьере, всего на ее счету 5 побед в ММА. В активе 26-летней Сигулы теперь 7 побед при 2 поражениях.
Главным событием UFC on ABC 8 в Баку станет поединок американцев Джамала Хилла и Халила Раунтри. В соглавном бою сразятся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.
ММА UFC: Алексеева — Сигула
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