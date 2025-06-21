Алексеева проиграла Сигуле на UFC on ABC 8 в Баку

Россиянка Ирина Алексеева потерпела поражение от Клаудии Сигулы из Польши в поединке в легчайшем весе на турнире UFC on ABC 8 в Баку.

Польская спортсменка победила в этом бою единогласным решением судей.

34-летняя Алексеева потерпела третье поражение в карьере, всего на ее счету 5 побед в ММА. В активе 26-летней Сигулы теперь 7 побед при 2 поражениях.

Главным событием UFC on ABC 8 в Баку станет поединок американцев Джамала Хилла и Халила Раунтри. В соглавном бою сразятся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.

ММА UFC: Алексеева — Сигула