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21 июня 2025, 20:47

Алексеева проиграла Сигуле на UFC on ABC 8 в Баку

Алина Савинова

Россиянка Ирина Алексеева потерпела поражение от Клаудии Сигулы из Польши в поединке в легчайшем весе на турнире UFC on ABC 8 в Баку.

Польская спортсменка победила в этом бою единогласным решением судей.

34-летняя Алексеева потерпела третье поражение в карьере, всего на ее счету 5 побед в ММА. В активе 26-летней Сигулы теперь 7 побед при 2 поражениях.

Главным событием UFC on ABC 8 в Баку станет поединок американцев Джамала Хилла и Халила Раунтри. В соглавном бою сразятся азербайджанец Рафаэль Физиев и чилиец Игнасио Бахамондес.

Джамал Хилл, Рафаэль Физиев, Ризван Куниев, Тагир Уланбеков.Хилл — Раунтри, Физиев — Бахамондес, бои Куниева, Уланбекова, Железняковой и Алексеевой. Онлайн-трансляция UFC on ABC 8
ММА UFC: Алексеева — Сигула

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Ирина Алексеева
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