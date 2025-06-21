Дарья Железнякова — Мелисса Муллинс: онлайн-трансляция боя турнира UFC в Баку

Дарья Железнякова подерется с Мелиссой Муллинс на UFC в Баку

Российский боец женского легчайшего веса Дарья Железнякова проведет поединок с англичанкой Мелиссой Муллинс на турнире UFC Fight Night (также известный, как UFC on ABC 8) в субботу, 21 июня. Вечер ММА принимает «Баку Кристал Холл» в Баку (Азербайджан).

ММА UFC: Муллинс — Железнякова

В прямом эфире турнир UFC в Баку с боем Железнякова — Муллинс в полном объеме покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», официальное приложение UFC Fight Pass (при условии подписки).

Предварительный кард также будет транслировать «Матч! Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC в Баку. Отслеживать результаты всех поединков можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC сайта «СЭ».

Рекорд 29-летней Дарьи Железняковой — 9 побед и 2 поражения. У Мелиссы Муллинс на профессиональном уровне — 7 побед и 1 поражение.