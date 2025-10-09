Ирина Алексеева — Биа Мескита: статистика бойцов и последние результаты до UFC Fight Night 11 октября

Российский боец Ирина Алексеева проведет поединок в женском легчайшем весе с бразильянкой Беатриз Мескитой в ночь с 11 на 12 октября в предварительном карде UFC Fight Night 261 на арене «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Бой Алексеевой и Мескиты начнется ориентировочно в 00.30 мск 12 октября.

ММА UFC: Мескита — Алексеева

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

35-летняя Ирина Алексеева с начала своей карьеры провела 8 боев, одержав в них 5 побед и потерпев 3 поражение. Последний бой она провела 21 июня 2025 года на UFC on ABC 8 против полячки Клаудии Сигулы и потерпела поражение единогласным решением судей.

34-летняя Биа Мескита провела 5 боев в ММА и во все одержала победу. Для бразильянки этот бой станет дебютом в UFC. Предыдущий бой Беатриз состоялся 20 июня 2025 года на турнире LFA 211 против канадки Сьерры Ли Дунвуди и завершился победой техническим нокаутом.