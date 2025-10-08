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Ирина Алексеева — Беатрис Мескита: дата и ориентировочное время начала боя UFC Fight Night

Ирина Алексеева и Беатрис Мескита встретятся на турнире в Рио-де-Жанейро
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Россиянка Ирина Алексеева и Беатрис Мескитой из Бразилии встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро в ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 октября.

Время начала поединка бойцов легчайшего веса — около 0.30 по московскому времени. Рекомендуем начать следить за событием заранее.

ММА UFC: Мескита — Алексеева

Результаты боев турнира UFC в Бразилии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru на платной основе.

Чарльз Оливейра vs&nbsp;Матеуш Гамрот, Ирина Алексеева и&nbsp;Вальтер Уокер.UFC Fight Night Оливейра — Гамрот в Рио-де-Жанейро: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Алексеева в профессиональных ММА одержала 5 побед и потерпела 3 поражения. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 168 см.

Мескита одержала победы в каждом из 5 боев на профессиональном уровне. Ее рост составляет 163 см, размах рук — 168 см.

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Ирина Алексеева
Беатрис Мескита
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