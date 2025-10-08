Российский боец Вологдин получил контракт с UFC

Российский боец Марк Вологдин получил контракт с UFC, сообщает пресс-служба промоушена.

8 октября в рамках Претендентской серии главы UFC Даны Уайта 25-летний российский россинин проиграл 30-летнему эквадорцу Адриану Мартинетти решением судей.

Уайт признал данный поединок одним из самых зрелищных истории серии. Мартинетти также получил контракт. Кроме того, каждый из бойцов получил премию в размере 25 тысяч долларов.

На счету Вологдина 12 побед, 4 поражениях и 1 ничья в ММА за карьеру.