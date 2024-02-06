Гаджиев прокомментировал возможное подписание в PFL российского бойца Дураев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал информацию об исключении Альберта Дураева из ростера бойцов UFC.

«PFL — неплохой вариант развития событий для Дураева. Мне кажется, сейчас PFL претендует на новое лицо бренда. И не совсем логично будет начинать с того, чтобы подписывать ребят, уволенных из UFC. Вопросы к менеджеру Альберта. Сможет ли он правильно представить Дураева новым боссам PFL? У меня по этому поводу большие сомнения», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Дураев выступал в UFC с 2021 года. Он провел в лиге четыре боя, два из которых проиграл. В прошлом бою он проиграл Парк Чжун Ёну сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 15 июля 2023-го на UFC on ESPN 49 в UFC Apex в Парадайсе, США.