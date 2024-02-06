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6 февраля, 23:02

Гаджиев прокомментировал возможное подписание в PFL российского бойца Дураев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал информацию об исключении Альберта Дураева из ростера бойцов UFC.

«PFL — неплохой вариант развития событий для Дураева. Мне кажется, сейчас PFL претендует на новое лицо бренда. И не совсем логично будет начинать с того, чтобы подписывать ребят, уволенных из UFC. Вопросы к менеджеру Альберта. Сможет ли он правильно представить Дураева новым боссам PFL? У меня по этому поводу большие сомнения», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Дураев выступал в UFC с 2021 года. Он провел в лиге четыре боя, два из которых проиграл. В прошлом бою он проиграл Парк Чжун Ёну сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 15 июля 2023-го на UFC on ESPN 49 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-prokommentiroval-vozmozhnoe-podpisanie-v-pfl-rossiiskogo-boica-duraeva-331531/
Альберт Дураев
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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