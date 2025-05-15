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15 мая 2025, 18:45

Топурия: «Махачев — самый большой лицемер на моей памяти»

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия назвал лицемером Ислама Махачева после перехода россиянина в полусредний вес.

В среду, 14 мая, глава UFC Дэйна Уайт объявил, что Махачев оставил вакантным чемпионский титул в легком весе и перешел в полусредний вес, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

«Махачев — самый большой лицемер на моей памяти. Мне сказали, что он не хочет давать мне шанс подраться, потому что я якобы маленький (для этой весовой). А теперь он поднимается в другой дивизион, где уже он будет малышом. Он теперь хочет того же, чего и я», — цитирует Топурию журналист Альваро Кольменеро.

Махачев завоевал пояс в легком весе в октябре 2022 года и с тех пор четыре раза успешно его защитил. Всего за карьеру 33-летний россиянин одержал 27 побед и потерпел одно поражение в ММА.

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Илия Топурия
Ислам Махачев
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