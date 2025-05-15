Алексеева: «Маддалена — сложный соперник, но я уверена, что Махачев его победит»

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок Ислама Махачева и Джека Деллы Маддалены.

«В легкой весовой категории Махачев очень многих превосходит в антропометрии. Я заметила, что он довольно высокого роста, у него длинные конечности, поэтому вряд ли он будет смотреться сильно меньше в полусреднем дивизионе. А он еще и весить будет больше. Да, Делла Маддалена — соперник неоднозначный, сложный, но я почему-то уверена, что Ислам и в полусреднем весе заберет пояс. Да и вообще сложно кому-то драться с Махачевым, потому что он всесторонне развит.

Я не знаю, это должен какой-то новый фантастический боец появиться либо что-то не так произойти в подготовке, например, травма, чтобы Ислам проиграл. В это очень трудно поверить. Но действительно, чем моложе соперники, тем они злее. Но думаю, что и Ислам это понимает. Еще мне нравится в Махачеве то, что у многих бойцов бывает такое, что они зарабатывают много денег и расслабляются, но это не про Ислама. Он всегда дерется так, как будто у него дебют», — приводит слова Алексеевой MMA.Metararings.ru.

14 мая стало известно, что Махачев оставляет чемпионский титул в легком весе вакантным, чтобы подняться в полусреднюю весовую категорию и сразиться с действующим чемпионом Маддаленой.