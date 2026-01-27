Тактаров — о бое Яна и Двалишвили: «Мне гораздо интереснее посмотреть поединок Умара Нурмагомедова и Шона О'Мэлли»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» оценил предстоящий третий поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили.

«Мераб может сломаться, Петр может сломаться. Руководство, видимо, не считает, что остальные ребята в этой категории могут возглавить кард. Думаю, что этот Шон О'Мэлли еще покажет себя. Вот мне гораздо интереснее на них с Умаром Нурмагомедовым посмотреть, чем на Яна и Двалишвили. У ребят там все понятно. Если Двалишвили отдохнет, то у Петра будет очень тяжелый бой, хотя Петр вроде нащупал путь к успеху. Мне бы хотелось посмотреть, как Умар попытается каким-то образом найти ключ, который, по большому счету, никто не подобрал к О'Мэлли», — сказал Тактаров «СЭ».

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян подтвердил информацию о том, что снова встретится в октагоне с грузином, бывшим обладателем титула Мерабом Двалишвили. В марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

Антон Лемонджава