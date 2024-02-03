В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) российский средневес Алиасхаб Хизриев проведет поединок против представителя Узбекистана Махмуда Мурадова на турнире UFC Fight Night 235. Их бой на территории арены «Apex» начнется примерно в 03.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Хизриев — Мурадов бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Начало — в 03.00 мск. Бой также в прямом эфире будет доступен по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

У 33-летнего Хизриева в профессиональном ММА — 14 побед в 14 поединках. На счету 33-летнего Мурадова в смешанных единоборствах — 26 побед и восемь поражений.

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