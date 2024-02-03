Вартанян считает, что Царукян одержит уверенную победу над Оливейрой

Чемпион Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями в преддверии поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Меня очень радует, что Арман очень хорошо мотивирован. Это чувствуется и в тренировочном процессе, и в подводке к бою. Результат этой мотивации мы видели в бою с Бенеилом Дариушем. Я думаю, что он и над Оливейрой одержит уверенную победу», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева.