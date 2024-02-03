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3 февраля, 17:26

Вартанян считает, что Царукян одержит уверенную победу над Оливейрой

Алина Савинова
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Чемпион Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями в преддверии поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Меня очень радует, что Арман очень хорошо мотивирован. Это чувствуется и в тренировочном процессе, и в подводке к бою. Результат этой мотивации мы видели в бою с Бенеилом Дариушем. Я думаю, что он и над Оливейрой одержит уверенную победу», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-carukyan-khorosho-motivirovan-on-oderzhit-uverennuyu-pobedu-nad-oliveiroi-330503/
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
Эдуард Вартанян
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