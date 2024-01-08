UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года

Зимой 2024 года пройдут четыре турнира UFC. «СЭ» публикует информацию с расписанием и главными поединками вечеров смешанных единоборствах организации Даны Уайта.

Расписание и главные бои турниров UFC зимой 2024 года

13 января. UFC Fight Night 234 (UFC Vegas 84) в Лас-Вегасе (США). Главный бой: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия).

20 января. UFC 297 в Торонто (Канада) на арене Scotiabank. Главный бой: Шон Стрикленд (США) — Дрикус Дю Плесси (ЮАР).

3 февраля. UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США). Главный бой: Роман Долидзе (Грузия) — Нассурдин Имавов (Франция).

17 февраля. UFC 298 в Анахайме (США). Главный бой: Александр Волкановски (Австралия) — Илия Топурия (Грузия).

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