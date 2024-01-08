UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года
Зимой 2024 года пройдут четыре турнира UFC. «СЭ» публикует информацию с расписанием и главными поединками вечеров смешанных единоборствах организации Даны Уайта.
Расписание и главные бои турниров UFC зимой 2024 года
- 13 января. UFC Fight Night 234 (UFC Vegas 84) в Лас-Вегасе (США). Главный бой: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия).
- 20 января. UFC 297 в Торонто (Канада) на арене Scotiabank. Главный бой: Шон Стрикленд (США) — Дрикус Дю Плесси (ЮАР).
- 3 февраля. UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США). Главный бой: Роман Долидзе (Грузия) — Нассурдин Имавов (Франция).
- 17 февраля. UFC 298 в Анахайме (США). Главный бой: Александр Волкановски (Австралия) — Илия Топурия (Грузия).
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