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Сегодня, 19:10

UFC: расписание и главные бои турниров зимой 2024 года

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Октагон UFC.
Фото Global Look Press

Зимой 2024 года пройдут четыре турнира UFC. «СЭ» публикует информацию с расписанием и главными поединками вечеров смешанных единоборствах организации Даны Уайта.

Расписание и главные бои турниров UFC зимой 2024 года

  • 13 января. UFC Fight Night 234 (UFC Vegas 84) в Лас-Вегасе (США). Главный бой: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия).
  • 20 января. UFC 297 в Торонто (Канада) на арене Scotiabank. Главный бой: Шон Стрикленд (США) — Дрикус Дю Плесси (ЮАР).
  • 3 февраля. UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США). Главный бой: Роман Долидзе (Грузия) — Нассурдин Имавов (Франция).
  • 17 февраля. UFC 298 в Анахайме (США). Главный бой: Александр Волкановски (Австралия) — Илия Топурия (Грузия).

UFC: новости и обзоры турниров, интервью и фото, рейтинги и календарь соревнований, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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