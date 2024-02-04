4 февраля около 03.30 по московскому времени начнется поединок основного карда UFC Fight Night 235 между российским средневесом Алиасхабом Хизриевым и представителем Узбекистана Махмудом Мурадовым.

Их противостояние пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex». Посмотреть видеотрансляцию боя Хизриев — Мурадов можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Поединок также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

На счету 33-летнего Хизриева в профессиональном ММА — 14 побед в 14 поединках. Его последний бой прошел в марте 2022 года. Тогда Алиасхаб победил техническим сабмишном россиянина Дениса Тюлюлина на турнире UFC on ESPN 33.

У 33-летнего Мурадова в смешанных единоборствах — 26 побед и восемь поражений. В последний раз Махмуд появлялся в октагоне в июле 2023 года. Тогда Мурадов единогласным решением судей победил американца Брайана Барберену на турнире UFC Fight Night 224.

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