UFC Fight Night: смотреть трансляцию боев турнира 4 февраля

В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 235 на территории арены «Apex». В главном событии вечера смешанных единоборств встретятся представители средней весовой категории Роман Долидзе из Грузии и Нассурдин Имавов из Франции. Их бой начнется около 05.30 по московскому времени.

В со-главном поединке UFC Fight Night 235 подерутся бразилец Ренато Мойкано и американец Дрю Добер. Начало примерно в 05.00 мск.

В основном карде также запланированы бои: Алиасхаб Хизриев (Россия) — Махмуд Мурадов (Узбекистан), Муслим Салихов (Россия) — Рэнди Браун (Ямайка) и другие противостояния.

Смотреть видеотрансляцию поединков основного карда UFC Fight Night 235 можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» на сайте matchtv.ru и в телеэфире. Начало — в 03.00 мск. В прямом эфире поединки также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

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