Россиянин Муслим Салихов и представитель Ямайки Рэнди Браун проведут бой в полусредней весовой категории в ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Апекс» на турнире UFC Fight Night 235. Поединок пройдет в рамках основного карда вечера смешанных единоборств. Начало — примерно в 04.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния Салихов — Браун будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало телеэфира — в 03.00 мск. Поединок также можно будет увидеть по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на канале «Матч Боец».

Полный кард турнира доступен по ссылке на сайте «СЭ».

У 39-летнего Салихова, у которого прозвище «Король Кунг-Фу», в ММА — 19 побед и четыре поражения. На счету 33-летнего Брауна — 18 побед и пять поражений.

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