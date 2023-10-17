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Сегодня, 11:20

Хавьер Мендес: «Махачев будет тяжелее Волкановски в день боя на 3-4 фунта»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес рассказал, что в первом бою между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1) и действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2) австралиец был тяжелее россиянина на 2 фунта (~1 кг).

«В день боя Волкановски был на 2 фунта тяжелее Ислама, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Это официальные данные. Он [Волкановски] проиграл бой, проиграл чисто, по судейским замкам, как он вообще может быть выше Ислама в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории? Я этого не понимаю. В моих глазах Ислам — первый номер лучших бойцов вне зависимости от категории.

Я не нервничал перед первым боем, но нервничал Хабиб. Он позвонил мне и говорит: «Тренер, я беспокоюсь, у парня отличная кардио, он духовитый, и я переживаю». Я ответил ему: «Хабиб, лично я не переживаю. Да, будет сложный бой, но мы выиграем». Я, честно, вообще не переживал. Я только в последний момент заметил, что Ислам меньше, чем обычно. У нас ведь было 24 часа на восстановление после сгонки веса, а не 36 часов, как обычно. Вот к этому бою у нас будет именно 36 часов на восстановление, и я гарантирую, что Ислам будет тяжелее Волконовски на 3-4 фунта, и это очень важно».

 

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
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