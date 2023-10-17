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Сегодня, 11:40

Хавьер Мендес рассказал, возможен ли бой Махачева с Чимаевым

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что Хамзат Чимаев (12-0) на 9-14 килограмм больше действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (24-1).

«Я пересекался с Хамзатом в Абу-Даби, мне он нравится, он огромный парень, огромный! — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Впервые я его лично встретил в Лас-Вегасе, потом мы пересекались в Абу-Даби. Я подхожу к нему, здороваюсь, он здоровается, ведет по отношению ко мне очень уважительно, он отличный, отличный боец. Я вижу его чемпионом в среднем весе, он фантастически талантливый боец. Когда я увидел его тренировку в Лас-Вегасе, я сказал себе: «Вау! Этот парень особенный, он реально особенный!» Он того же уровня, что и Хабиб, Ислам, Усман [Нурмагомедов]. Он впечатлил меня всем: и техникой, и силой, и скоростью, и ударкой, и грэпплингом.

Он на приличные 20-30 фунтов тяжелее Ислама. Я даже не рассматриваю их бой в полусреднем весе, даже такой мысли нет. Хамзат в другом весе, скоро будет чемпионом в среднем весе, а Ислам — чемпион в легком весе. Самый большой вес, который Ислам может осилить — это полусредний, и я не вижу ни при каких раскладах, чтобы туда вернулся Хамзат, у него там были адские сгонки. Да и зачем ему туда опять спускаться, если там он будет очень-очень слабым, не восстановившимся. Для него логичнее подняться в полутяжелый вес после того, как он уничтожит средний вес, и он может взять пояс в полутяжелом, настолько он крупный и настолько он хорош».

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Чимаев и экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.

Ислам Махачев
Хавьер Мендес
Хамзат Чимаев
UFC
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