Хавьер Мендес: «В реванше с Аспиналлом я бы поставил на Павловича»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес признался, что не может ставить против тех бойцов, которых он тренировал.

«В любом случае в реванше я бы поставил на Сергея, поскольку он тренировался с нами. Я его помню еще совсем молодым, зеленым. Так что даже несмотря на то, что Аспиналл являлся фаворитом, я был предвзят и выбирал Павловича. Если у них будет реванш, я все равно буду ставить на Павловича. Я не могу идти против тех людей, с которыми тренировался», — сказал Мендес на своем подкасте.

Сергей Павлович (18-2) проиграл Тому Аспиналлу (14-3) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.