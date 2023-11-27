Стало известно, почему Тактаров не сможет провести бой против Монсона в декабре

Российский боец Олег Тактаров рассказал, почему не сможет провести запланированный на 15 декабря поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против Джеффа Монсона.

«Это не состоится в декабре. У меня плотный график съемок, просто не получается. К этому бою и подготовиться нужно хорошо. Не раньше февраля», — цитирует Тактарова ТАСС.

Первый поединок между спортсменами прошел 18 августа по правилам бокса и завершился вничью.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Ранее он отказался от гражданства США, а в 2018 году получил российское гражданство.