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Хавьер Мендес назвал единственного бойца, способного победить Усмана Нурмагомедова

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес не верит, что в Bellator есть боец, способный победить чемпиона лиги в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0).

«В Bellator нет бойца, который смог бы остановить Усмана. Нужно помнить, что парню всего 25 лет. Он еще растет и развивается. Мне кажется, что шансы в бою с ним имеет только один человек, и это его одноклубник Ислам Махачев, но они драться точно не будут. Если бы Усман пришел в UFC, я бы поставил его на первое место рейтинга. Сразу после Ислама», — сказал Мендес на своем подкасте.

Нурмагомедов победил Брента Примуса (12-3) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Позже поединок был признан несостоявшимся, так как Нурмагомедов провалил допинг-тест. Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала Нурмагомедова на шесть месяцев и оштрафовала его на 50 000 долларов. Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.

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