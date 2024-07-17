Чимаев: «Таких хороших условий, как в России, у меня нигде не было»

Ч11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном заявил, что ему очень нравится готовиться к боям в горах.

«Добавить нечего. У меня не было таких хороших условий. Я в Европе давно жил, тренировался, но таких условий у меня нигде не было. В горах спортзал, жилье на высшем уровне, и красота наша тоже помогает. Дышишь хорошо», — сказал Чимаев.

Чимаев снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.