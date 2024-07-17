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Сегодня, 10:10

Чимаев: «Скорее всего, выступлю 26 октября в Абу-Даби»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном рассказал, что хотел бы подраться за титул чемпиона.

«Я сам жду своего возвращения. Скорее всего, в октябре, в Абу-Даби. Пока что неизвестно имя соперника. Кого бы я хотел? Я бы хотел подраться за титул, потому что у меня уже семь боев, семь побед. В UFC нет такого бойца, который бы семь боев подряд выиграл и за пояс не подрался. Думаю, после этого боя они должны предоставить мне шанс.

Дана [Уайт] постоянно по-разному говорит. У нас постоянно ведутся переговоры», — сказал Чимаев.

Чимаев снялся с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7) из-за болезни. Бой должен был состояться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Хамзат Чимаев
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