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30 апреля, 21:00

Хамзат Чимаев: следующий бой, Шон Стрикленд, UFC 328

Следующим соперником Хамзата Чимаева станет Шон Стрикленд
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Хамзат Чимаев (ОАЭ) проведет следующий поединок в воскресенье, 10 мая. Его соперником по главному бою турнира UFC 328 станет Шон Стрикленд из США. Бой пройдет на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США), начало — после 5.00 по московскому времени.

Чимаев является действующим чемпионом в среднем весе, на его счету 15 побед в 15 поединках в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Он выиграл чемпионский пояс в августе 2025 года, одолев Дрикуса дю Плесси из Южной Африки.

Стрикленд провел 37 поединков в профессиональных ММА, одержав 30 побед и потерпев семь поражений. В 2023 году он стал чемпионом, победив нигерийца Исраэля Адесанью, а в 2024 году лишился титула, уступив дю Плесси.

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Хамзат Чимаев
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