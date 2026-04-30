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30 апреля, 13:56

Гаджиев: «Бой с Холлоуэем — лучший вариант для возвращения Макгрегора»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы возвращения бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в поединке с Максом Холлоуэем.

«Холлоуэй — лучший вариант для Конора. Это человек, который готов просто встать и подраться. С дивана встать и подраться. Мы понимаем, что это гарантированно хороший и качественный бой. Что еще нужно? Для возвращения должно быть много мотиваций: соскучился, деньги, ну и оппонент. Там имя должно быть напротив. И имя Холлоуэя полностью подходит. Я считаю, мы этот бой увидим», — сказал Гаджиев «СЭ» .

Также функционер выразил мнение, что для организации поединка Макс Холлоуэй пойдет на уступки по весу.

«Я думаю, что Холлоуэю придется идти на компромисс и драться в весе, который удобен Макгрегору. В таком случае шансы у Конора заметно растут», — добавил Гаджиев.

По информации инсайдера Ариэля Хельвани, Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй могут провести поединок 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Давид Петросян

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Конор Макгрегор
Камил Гаджиев
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