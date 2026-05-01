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1 мая, 07:07

Царукян проведет поединок против Фергюсона на турнире RAF в июне

Алина Савинова

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, выступит на турнире по вольной борьбе RAF 10, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир пройдет 13 июня в Сент-Луисе (США). Соперником Царукяна станет бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон.

Это будет уже пятая схватка Царукяна в RAF за последние пять месяцев. 18 апреля он одержал победу над американцем Юрайей Фэйбером. 30 мая Царукян также выступит на турнире RAF, где встретится с борцом-инфлюенсером из США Килоном Mugzy Джимисоном.

В активе 29-летнего Царукяна 23 победы при трех поражениях в боях по правилам ММА. У 42-летнего Фергюсона 26 побед и 11 поражений, при этом он проиграл восемь последних поединков подряд.

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Арман Царукян
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