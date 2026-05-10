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10 мая, 07:58

Стрикленд — после победы над Чимаевым: «Этот парень — зверь. Я бил его всем, но он пер и пер»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский боец Шон Стрикленд поделился эмоциями после победы над россиянином Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, в главном поединке турнира UFC 328.

35-летний американец одержал победу раздельным решением судей и завоевал титул UFC в среднем весе.

«Хочу извиниться перед моими американскими фанами, христианскими фанами, мусульманскими фанами. Я ***** переборщил. Признаю. Я всех уважаю. Чеченцы отличные бойцы, звери. И этот парень — зверь. Мне стоило быть хорошим примером, но я пытался раскрутить бой для вас, сволочи. Ценю вас. Он жесткий засранец, пожалуй, сломал мне нос. Он не отступал, я бил его всем, но он пер и пер, безумство. Спасибо вам, ребята, без вас я бы не был бы здесь. Мои христианские фанаты, мои мусульманские фанаты, мои белые фанаты, мои черные фанаты, мои коричневые фанаты — я люблю вас», — сказал Стрикленд.

32-летний Чимаев потерпел первое поражение в карьере при 15 победах. На счету Стрикленда теперь 31 победа и 7 поражений.

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Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
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