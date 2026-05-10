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10 мая, 06:58

Ван нокаутировал Тайру на турнире UFC 328 и сохранил титул в наилегчайшем весе

Павел Лопатко

Мьянманский боец Джошуа Ван победил японца Тацуру Тайру в титульном поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

Бой в наилегчайшем весе завершился в пятом раунде — 24-летний Ван нокаутировал своего 26-летнего соперника. Он одержал 17-ю победу в профессиональных ММА при двух поражениях. У Тайры второе поражение при 18 победах.

У Вана семь побед подряд. Он сохранил свой титул UFC в наилегчайшем весе.

ММА UFC: Ван — Тайра

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Джошуа Ван
Тацуро Тайра
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