Ван нокаутировал Тайру на турнире UFC 328 и сохранил титул в наилегчайшем весе
Мьянманский боец Джошуа Ван победил японца Тацуру Тайру в титульном поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.
Бой в наилегчайшем весе завершился в пятом раунде — 24-летний Ван нокаутировал своего 26-летнего соперника. Он одержал 17-ю победу в профессиональных ММА при двух поражениях. У Тайры второе поражение при 18 победах.
У Вана семь побед подряд. Он сохранил свой титул UFC в наилегчайшем весе.
ММА UFC: Ван — Тайра
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