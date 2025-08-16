Бокс/ММА
16 августа, 10:00

UFC 319 Чимаев vs дю Плесси: время начала, полный кард боев, где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC 319 в Чикаго пройдет в ночь на 17 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC 319 состоится в ночь на воскресенье, 17 августа, в Чикаго (штат Иллинойс, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Время начала боев турнире UFC 319 Чимаев — дю Плесси

Начало ранних прелимов — в 1.00 по московскому времени, предварительный кард начнется в 3.00 мск. Бои главного карда стартуют в 5.00 мск.

В главном событии вечера россиянин, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и действующий чемпион, южноафриканец Дрикус дю Плесси проведут титульный бой в среднем весе.

Соглавное событие — поединок в полулегком дивизионе между британцем Лероном Мерфи и американцем Аароном Пико.

Кард боев турнира UFC 319 Чимаев — дю Плесси

Главный кард

  • Дрикус дю Плесси (23-2) — Хамзат Чимаев (14-0)
  • Лерон Мерфи (16-0-1) — Аарон Пико (13-4)
  • Джефф Нил (16-6) — Карлос Пратес (21-7)
  • Джаред Каннонир (18-8) — Майкл Пэйдж (23-3)
  • Тим Эллиотт (20-13-1) — Кай Асакура (21-5)

Предварительный кард

  • Байсангур Сусуркаев (9-0) — Эрик Нолан (8-3)
  • Джеральд Мершарт (20-13-1) — Михал Олексейчук (21-5)
  • Джессика Андраде (26-14) — Лупита Годинез (13-5)
  • Чейс Хупер (16-3-1) — Александр Эрнандес (16-8)
  • Эдсон Барбоза (24-12) — Драккар Клозе (15-3-1)
  • Карине Силва (18-5) — Диони Барбоса (14-7)

Ранний предварительный кард

  • Алиби Идирис (11-0) — Джозеф Моралес (13-2)

Где смотреть UFC 319 Чимаев — дю Плесси

Турнир UFC 319 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск.

Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера ММА. Следить за последними новостями UFC 319, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
