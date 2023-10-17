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Сегодня, 14:26

Волкановски после боя с Махачевым планирует подраться в январе 2024-го

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) заявил, что намерен защитить титул в полулегком весе в январе 2024 года.
«Да, я планирую защитить пояс в полулегком весе в январе следующего года, — сказал Волкановски в эфире программы The MMA Hour. — Знаете, я выйду и скажу, что я двойной чемпион, я хочу защищать оба пояса. Все думают, что это невозможно, но ни один из дивизионов не будет простаивать. Я определенно планирую подраться в январе».
Ранее непобежденный испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия (14-0) сказал, что его бой с Волкановски состоится 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада.
Ислам Махачев (24-1) и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
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ММА
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