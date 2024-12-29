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Бакли считает, что ни у Махачева, ни у Царукяна нет четкого ключа к победе

Камила Абдурахманова
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Шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли назвал фаворита предстоящего реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Ни у одного из них нет четкого ключа к победе. Мы понимаем, что Арман изменит, что он сделает по-другому в реванше. Но Ислам сейчас доминирующий чемпион, и это единственная причина, по которой я отдам ему победу. Но никогда не знаешь, чего ожидать от парня, который голоден и полон решимости стать чемпионом», — сказал Бакли в интервью Джеймсу Линчу.

Второй поединок между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который пройдет 19 января в Лос-Анджелесе (США).

Первый бой между бойцами состоялся в апреле 2019 года в рамках турнира UFC Fight Night 149. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей. В его активе 26 побед и одно поражение. Царукян же имеет на своем счету 22 победы и три поражения.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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