Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором Махачев подерется с Топурией

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о потенциальном поединке чемпиона организации в полулегком весе Илии Топурии и обладателя пояса в легком весе Ислама Махачева.

«Если Топурия поднимется в весе и победит кого-нибудь вроде Дастина Порье или Чарльза Оливейры, то он станет следующим в очереди на титул. Заслуживает ли он титульного боя без поединка в легком весе? Нет, я не согласен», — цитирует Нурмагомедова Bloody Elbow.

Ранее Махачев объяснил, почему не хочет драться с Топурией. Испано-грузинский боец в ответ на это заявил, что готов подраться с бразильцем Чарльзом Оливейрой.