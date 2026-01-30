Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире

Бывший чемпион UFC в легком весе и член Зала славы организации Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает ОАЭ самым безопасным местом в мире.

«Самое безопасное место в мире. Единственное на Земле, где семья и дети выходят на улицу — и я не переживаю. Реально безопасно. И мне очень нравится здесь жить», — цитирует 37-летнего россиянина MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов завершил карьеру после победы над американцем Джастином Гейджи 24 октября 2020-го на турнире UFC 254 и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего на счету россиянина 29 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.